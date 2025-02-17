Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını Riva'ya Davet Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına derbi öncesi dostluk daveti yaptı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:46
Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını Riva'ya Davet Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Derbi Öncesi Davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva’ya davet etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak olan maçın, Süper Lig’in marka değeri ve Türk futbolunun Avrupa’daki tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ayrıca, derbinin tarihi bir rekabete yakışır şekilde, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir atmosferde geçmesinin beklentisi dile getirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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