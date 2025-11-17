Haftanın Maçı Berabere: Kayseri Atletikspor 1-1 Kayseri Şekerspor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor 1-1 berabere kaldı; Emre Tunahan ve Hakan Bahran gol attı, Ali Özkan kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:22
Maç Sonucu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Her iki ekip de haftayı 1'er puanla kapattı.

Maç Bilgileri

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ali Yıldız, Hamza Yıldız, Enes Umut Kaya

Goller ve Kart

Goller: Emre Tunahan Gürbüz (dk. 43) — Kayseri Atletikspor; Hakan Bahran — Kayseri Şekerspor.

Kırmızı Kart: Ali Özkan (dk. 89) — Kayseri Şekerspor.

Kadro Detayları

Kayseri Atletikspor: Al Özdoğan, Bahadır Sarıçiçek, Yusuf Tolu, Süha Çetin, Doğukan Kılıç (Batuhan Hidayetoğlu dk. 72), Uğur Taşpınar, Ali Ateş (Armağan Malik Çelik dk. 66), Furkan Batar, Mert Ali Yıldız, Emre Tunahan Gürbüz, Emin Burak Dursun

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Abdullah Öztürk, Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Selim Başev (Batuhan Kaya dk. 46), Hakan Bahran, Ahmet Özdemir (Can Ölçer dk. 46), Mehmet Tatlı (Osman Şentürk dk. 80), Buğra Sarıkaya, Onur Bağcı (Bulut Akbaş dk. 46)

