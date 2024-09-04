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Hakan Çalhanoğlu Altın Top Adayı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:14
Hakan Çalhanoğlu Altın Top Adayı

Hakan Çalhanoğlu, Altın Top Ödülüne Aday Gösterildi

İtalya Serie A'nın önde gelen ekiplerinden biri olan Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sportmenliğin en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne aday gösterildi.

Adaylar Açıklandı

Ödül, France Football dergisi tarafından 1956 yılından bu yana veriliyor ve bu yılki adayların listesi, Ballon d'Or'un resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu.

2023 yılı itibarıyla, futbol dünyasının efsanevi isimleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyuncuların listede yer almadığı dikkat çekiyor. Ayrıca, Galatasaray tarafından İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen de geçen yılki adaylık şansını kaybetti.

Messi ve Ronaldo'nun Rekorları

Lionel Messi toplamda 8 kez Ballon d'Or ödülünü kazanarak bu alanda bir rekor kırdı. En yakın takipçisi Cristiano Ronaldo ise bu ödülü 5 kez elde etmiş durumda.

2024 Ballon d'Or Adayları

2024 yılı için Ballon d'Or adayları arasında şu isimler yer alıyor:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ruben Dias (Manchester City)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Artem Dovbyk (Girona/Roma)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Nico Williams (Athletic Bilbao)
  • Toni Kroos (Real Madrid)
  • Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
  • Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
  • Rodri (Manchester City)
  • Harry Kane (Bayern Münih)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Vitinha (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Dani Carvajal (Real Madrid)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Hakan Çalhanoğlu (Inter)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Ademola Lookman (Atalanta)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Hakan Çalhanoğlu, Avrupa futbolunda önemli bir yer edinmişken, bu ödüle aday gösterilmesi, kariyerinde yeni bir başarıya imza atma fırsatı sunuyor.

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