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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım Ayının Futbolcusu Seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım ayının oyuncusu seçildi ve 4 golle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:03
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım Ayının Futbolcusu Seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım Ayının Oyuncusu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter takımında Kasım ayının futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Performansıyla Dikkat Çekti

Kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev alan milli oyuncu, Arsenal karşılaşmasında penaltıdan gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Napoli'ye karşı ise ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla beraberlik golünü kaydetti.

Bu sezon Inter formasıyla toplamda 13 maçta görev alan Hakan, 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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