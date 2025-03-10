Hakan Kutlu: 'Erzurumspor Tarihinin En Zorlu Dönemlerinden Geçiyoruz'

Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek üst sıralara çıktı. Teknik direktör Hakan Kutlu zor dönemleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:46
Hakan Kutlu: 'Erzurumspor Tarihinin En Zorlu Dönemlerinden Geçiyoruz'

Erzurumspor FK'dan Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Kutlu, hem maçın zorluğuna hem de aldıkları galibiyetin anlamına değindi.

Hakemlere Övgü

Kutlu, takımının performansına ve hakem yönetimine dair şu ifadeleri kullandı: "Üst düzey mücadele eden iki takımı da tebrik ediyorum. Hakemler bugün iyi maç yönetti. 3 gün önce hakem hatasıyla mağlup olmuştuk. 10 kişi kalıp akan oyunda pozisyon vermeden kaybetmiştik. Oyuncularımızın böyle reaksiyon vereceğini biliyorduk."

Zorlu Süreç

Başarılı teknik adam, takımının şu anki durumunu değerlendirerek; "Bu oyuncular ve teknik ekip Erzurumspor tarihinin en zorlu dönemlerinden geçiyor. Transfer tahtası kapanıp açılıyor, kendi şehrinde oynayamıyor, taraftarımız da maçlara gelemiyor. Buna rağmen ligde 3. sıradayız." şeklinde konuştu.

Keçiörengücü'nde Üzüntü

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Erkan Sözeri, takımının performansından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Sözeri, "Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç. Kulübümüzün imkanlarının tam karşılığını veremediğimiz için mahcubiyet duyuyoruz. Mahcup olmak çözüm değil ama bir erdemdir. Çok üzgünüm. 20 senelik antrenörlük kariyerimde bu kadar mahcup olduğum bir maç hatırlamıyorum. Tekrar ayağa kalkmak, bir karakter ve duruş göstermek lazım. Bu duruşu gösteremediğimiz için kulübümüzden ve taraftarımızdan özür dilemekten başka çaremiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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