Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı performansını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Müsabakaların Detayları
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Hakan, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşılaştı.
Reçber, rakibini 11-4 ve 16-15 set skorlarıyla 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Bir Sonraki Rakip
Çeyrek finalde milli sporcu Ürdünlü Zaid Kareem ile mücadele edecek. Hakan Reçber'in bu karşılaşmada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.