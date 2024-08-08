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Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale adını yazdırdı!

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:02
Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı performansını sürdürerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Müsabakaların Detayları

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Hakan, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşılaştı.

Reçber, rakibini 11-4 ve 16-15 set skorlarıyla 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bir Sonraki Rakip

Çeyrek finalde milli sporcu Ürdünlü Zaid Kareem ile mücadele edecek. Hakan Reçber'in bu karşılaşmada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

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