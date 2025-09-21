Hakkarigücü 2-1 Ünye Kadın — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. Hafta
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Hakkarigücü, deplasmanda Ünye Kadın'ı 2-1 mağlup etti.
Maç özeti
Müsabaka Ünye İlçe Stadı'nda oynandı ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkarigücü'nün gollerini 1. dakikada Elizabeth Oppong ve 90+2. dakikada Elizabeth Owusuaa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 28. dakikada Mesuare Begallo'dan geldi.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Hakkarigücü, deplasmanda Ünye Kadın'ı 2-1 yendi.