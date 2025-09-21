Hakkarigücü 2-1 Ünye Kadın — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. Hafta

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. haftasında Hakkarigücü, Ünye Kadın'ı 2-1 yendi; goller Elizabeth Oppong (1') ve Elizabeth Owusuaa (90+2'), ev sahibi Mesuare Begallo (28').

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:44
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Hakkarigücü, deplasmanda Ünye Kadın'ı 2-1 mağlup etti.

Maç özeti

Müsabaka Ünye İlçe Stadı'nda oynandı ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakkarigücü'nün gollerini 1. dakikada Elizabeth Oppong ve 90+2. dakikada Elizabeth Owusuaa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 28. dakikada Mesuare Begallo'dan geldi.

Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

