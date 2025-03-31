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Hakkarili Kuzenler, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Türkiye Kuraş Şampiyonu kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, Avrupa Şampiyonası'nda zafer için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:56
Hakkarili Kuzenler, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Hakkarili Kuraşçı Kuzenlerin Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda dikkat çekici başarılar elde eden Rojda ve Şinasi Kanat, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

14-16 Mart tarihleri arasında Burdur'da gerçekleştirilen şampiyonada, Hakkarili kuzenler her biri kendi kategorisinde birincilik elde ederek adlarından söz ettirdi. Kuraş ve judoda antrenörlerinin desteği ile kendilerini geliştiren 16 yaşındaki Rojda ve amcasının oğlu Şinasi, genç yaşlarına rağmen gösterdikleri performansla göz dolduruyor. Rojda, önceki başarılarıyla birlikte 57 kiloda Türkiye birincisi oldu. Şinasi ise 46 kiloda kürsüde yer aldı.

Avrupa'da da Zafer İçin Hazırlık

Ulusal şampiyonalardaki başarıları sayesinde, önümüzdeki ay Gürcistan'da yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan kuzenler, bu organizasyonda da zafer hedefliyor.

Şinasi Kanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Avrupa Şampiyonası'na birlikte gideceğiz ve orada da şampiyonluğu hedefliyoruz.” diyerek hazırlanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hem kendisinin hem de kuzeninin bu kadar iyi dereceler almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Rojda'nın Hedefi Altın Madalya

Rojda Kanat ise, Türkiye Şampiyonası’ndaki başarısının yanı sıra, “Avrupa Şampiyonası'na katılmak müthiş bir duygu. Orada da altın madalayla dönmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Antrenör Bayram'dan Destek ve Teşvik

Antrenör Kübra Bayram, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda sporcularının toplamda altın olmak üzere 6 madalya kazanmasının önemine değindi. Bayram, “Çocuklarımız, Gürcistan'daki şampiyonada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek. Onlar, aynı zamanda diğer çocuklara da örnek oluyorlar.” dedi. Judo ve kuraşın kente daha fazla yayılması için çalışacaklarını ifade eden Bayram, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da altın madalya hedefiyle ilerlediklerini belirtti.

Burdur'da 14-16 Mart'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde...

Burdur'da 14-16 Mart'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kürsüsüne çıkan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da göstermek istiyor. İki kuzen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenörleri Kübra Bayram yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Burdur'da 14-16 Mart'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde...

Burdur'da 14-16 Mart'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kürsüsüne çıkan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da göstermek istiyor. İki kuzen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenörleri Kübra Bayram yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

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