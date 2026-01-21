Hakkarili Sporculardan Erzurum'da Kayaklı Koşu Başarısı: 22 Madalya

Hakkarili sporcular, 19-20 Ocak 2026'de Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kayaklı Koşu Şampiyonası Eleme Yarışları'nda 22 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:00
HAKKARİ (İHA) — Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kayaklı Koşu Şampiyonası Eleme Yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Organizasyona katılan Hakkarili sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sporcular, yarışmaların sonunda 5 birincilik, 8 ikincilik, 7 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde ederek toplam 22 madalya kazanmayı başardı.

Bu sonuçlarla Hakkari, kayaklı koşu branşında ülke genelinde adından söz ettirir hale geldi ve bölgenin kış sporlarındaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Elde edilen başarı, Hakkari’de kış sporlarına verilen emeğin ve altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

