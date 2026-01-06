Handüzü Yaylası'nda 'Kayak Tesisi' Talebi: Ziyaretçiler Pankartla Çağrı Yaptı

Handüzü Yaylası ziyaretçileri, "Rize’ye kayak merkezi yapılsın" pankartıyla mekanik tesis talep etti; kar kalitesi ve deniz manzarası vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:46
Handüzü Yaylası'nda 'Kayak Tesisi' Talebi: Ziyaretçiler Pankartla Çağrı Yaptı

Handüzü Yaylası'nda Kayak Tesisi Talebi

Rize’de bulunan Handüzü Yaylasına kayak için gelen vatandaşlar, üzerinde "Rize’ye kayak merkezi yapılsın" yazılı pankartla taleplerini dile getirdi.

Handüzü, Rize kent merkezine en yakın yayla olma özelliğiyle beyaz ile mavinin birleştiği görsel bir şölen sunuyor. Ulaşımının rahat olması ve mesafesinin kısa oluşu yaylayı günübirlik ziyaretçiler için cazip kılıyor. Mekanik tesis bulunmamasına rağmen snowboard ve kayak tutkunları ile şambrel ve kızak kullananlar yaylada yoğunluk oluşturuyor.

Ziyaretçiler, artık bölgede telesiyej ya da t-bar gibi mekanik tesislerin kurulmasını talep ediyor; bölgenin kar kalitesine dikkat çekerek başka illere gitmek istemediklerini vurguluyorlar.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Emre Kavasoğlu şunları kaydetti: "Kaçkarlar gibi bir dağ silsilemiz var ama maalesef bir mekanik tesisimiz yok. Handüzü, Ayder, Ovit gibi yaylalarda kayak sporu yapılıyor ancak mekanik tesis olmadığı için yürümek zorunda kalıyoruz. Bir Rizeli kayak yapabilmek için neden başka bir yere gitsin?"

Selda Kavasoğlu ise görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Rizemizde böyle bir imkan varken bunu değerlendirmemek çok yanlış oluyor. Kayak imkanımız var ama buraya bir mekanik tesis olması gerekiyor. Olmadığı için de aktif olarak kayağa gelme imkanımız olmuyor. Handüzü’nün kar kalitesi çok güzel, yüksekliği çok güzel. Kayarken başka bir yerde denizi görme imkanın da yok. O nedenle artık Rize’ye de bir kayak pisti olması lazım"

Ali Yılmaz de taleplerini dile getirerek, "Handüzü’ne bir kayak tesisi istiyoruz. Buranın kar kalitesi çok güzel. Kayak pisti yapılabilecek potansiyelde bir yer. Buraya gerekli alt yapının yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye’deki en güzel yerlerden bir tanesi burası. Kayarken denizi görebiliyoruz. Şehir merkezinden çok rahat bir şekilde buraya ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayak yapmak için yaylada bir araya gelen vatandaşlar, yetkililerden bölgeye yönelik kış turizmi yatırımı yapılmasını talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

