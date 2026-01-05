DOLAR
Harun Mut'e Kayseri'den Malzeme Desteği — Maribor 2025'te Derece

Maribor 2025'te dereceye giren Harun Mut'a Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü malzeme desteği verildi; hedef Paralimpik Kış Oyunları 2026.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:42
Maribor 2025'ten dönen sporcuya malzeme desteği, hedef Milano-Cortina 2026

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Maribor 2025 Para Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Harun Mut'a malzeme desteğinde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, "Sporcumuzun elde etmiş olduğu büyük başarıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. İlkleri gerçekleştiriyoruz Kayserimizde Olimpiyatlara sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz, bu vesileyle başta sporcumuzu tebrik ediyoruz. Bizler de burada hem teknik anlamda hem idari anlamda desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Bizim nihai hedefimiz sporun tabana yayılması, aynı zamanda tüm branşlar da paralimpik dalda engel tanımayan kardeşlerimizin engelleri ortadan kaldırıp birçok sporcu yapabildiklerini ortaya koyabilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Harun kardeşimizi Kış Sporları içerisinde en zor dallardan birisi olan Alp Disiplini Paralimpik dalda büyük bir başarı ortaya koydu. Sporcumuzu tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum dedi. 6 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina şehirlerinde düzenlenecek olan Paralimpik Kış Oyunlarında mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

Harun Mut da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

