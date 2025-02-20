Hatayspor, Bodrum FK ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Hatayspor, yarın Süper Lig'de Bodrum FK'ye konuk oluyor. Maç saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:14
Hatayspor, Bodrum FK ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'de Deplasmanda Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, Grey Beton Bodrum Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 20.00'de başlayacak.

Puana Dikkat!

Lig sıralamasında Hatayspor 13 puanla 18. sırada yer alırken, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada bulunuyor. Her iki takım açısından büyük bir önem taşıyan bu mücadelede, galibiyet elde eden taraf, düşme hattından uzaklaşma şansı yakalayacak.

Sakatlıklar Takımı Zorluyor

Bordo-beyazlı ekipte, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İlk Maçta Bodrum Üstünlüğü

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sipay Bodrum FK 1-0'lık skorla kazanmıştı. Hatayspor, bu kez rövanşı alma peşinde.

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