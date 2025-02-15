Hatayspor'dan Lamine Diack ve Kerim Alıcı Açıklaması

Hatayspor'dan Sakatlık Açıklaması

Atakaş Hatayspor, Lamine Diack ve Kerim Alıcının sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Kulübün yaptığı yazılı bildirimde, Lamine Diack'in bel fıtığı, Kerim Alıcı'nın ise ayak bileği bağ yaralanması nedeniyle sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada Önemli Notlar

Hatayspor, Alanyaspor ile oynanacak olan müsabakada bu iki oyuncunun forma giyemeyeceğini duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz oyuncularından Lamine Diack'in bel fıtığı kaynaklı, Kerim Alıcı'nın ise ayak bileği bağ yaralanması sebebiyle sakatlıkları devam etmektedir. Sakatlıkları devam eden oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Hatayspor, Alanyaspor ile yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak. Taraftarlar, oyuncularının bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.