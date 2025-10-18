Hekimoğlu: Hakem Gelişim Semineriyle Türk Hakemliğini Avrupa'ya Taşıyacağız

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Kastamonu'da Seminerde

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri'ne katıldı. Seminerin, Türk hakemliğinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi hedefiyle düzenlendiğini vurguladı.

Eğitim Detayları ve Hedefler

Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada eğitime 60 hakem ile başladıklarını ve 20 gün sonra ikinci grubu alacaklarını söyledi. Böylece toplamda yaklaşık 120 hakemi misafir edeceklerini belirtti.

Semineri, Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yaşar Çınar veriyor. Hekimoğlu, Yaşar Çınar için 'MHK'nin başındaki değerli büyüğümüz' ifadesini kullanarak Çınar'ın hem ulusal hem de dünya boksumda önemli bir konumda olduğunu aktardı.

Hekimoğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım.'

Federasyonun bu tür programlara daha önce yeterince ağırlık vermediğini belirten Hekimoğlu, yapılanın bir ilk olduğunu ve hedeflerinin Avrupa, dünya ve olimpiyat düzeylerinde Türk hakemlerini daha fazla görmek olduğunu ifade etti.

Seminer, hakemlerin teknik ve uygulamalı bilgi düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor ve MHK tarafından verilen eğitimle hakem gelişimine odaklanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri" düzenlendi. Programa Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da katıldı.