Hekimoğlu: Hakem Gelişim Semineriyle Türk Hakemliğini Avrupa'ya Taşıyacağız

Suat Hekimoğlu, Kastamonu'daki Hakem Gelişim Semineri'nde 60 hakemle eğitime başladıklarını ve ikinci grup ile toplam 120 hakem hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:51
Hekimoğlu: Hakem Gelişim Semineriyle Türk Hakemliğini Avrupa'ya Taşıyacağız

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Kastamonu'da Seminerde

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri'ne katıldı. Seminerin, Türk hakemliğinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi hedefiyle düzenlendiğini vurguladı.

Eğitim Detayları ve Hedefler

Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada eğitime 60 hakem ile başladıklarını ve 20 gün sonra ikinci grubu alacaklarını söyledi. Böylece toplamda yaklaşık 120 hakemi misafir edeceklerini belirtti.

Semineri, Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yaşar Çınar veriyor. Hekimoğlu, Yaşar Çınar için 'MHK'nin başındaki değerli büyüğümüz' ifadesini kullanarak Çınar'ın hem ulusal hem de dünya boksumda önemli bir konumda olduğunu aktardı.

Hekimoğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım.'

Federasyonun bu tür programlara daha önce yeterince ağırlık vermediğini belirten Hekimoğlu, yapılanın bir ilk olduğunu ve hedeflerinin Avrupa, dünya ve olimpiyat düzeylerinde Türk hakemlerini daha fazla görmek olduğunu ifade etti.

Seminer, hakemlerin teknik ve uygulamalı bilgi düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor ve MHK tarafından verilen eğitimle hakem gelişimine odaklanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri"...

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri" düzenlendi. Programa Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da katıldı.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri"...

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hekimoğlu: Hakem Gelişim Semineriyle Türk Hakemliğini Avrupa'ya Taşıyacağız
2
2 Mart 2024 Cumartesi günü futbol maçları! Bugün hangi ligde kimin maçı var, hangi kanalda saat kaçta?
3
Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi Avrupa ve Dünyada Başarıyla Anılan Marka Yapacağız
4
Manisa FK 1-1 Erzurumspor FK: Taşkın'tan 'bireysel hata' vurgusu
5
Şahika Ercümen, Değişken Ağırlık Paletsiz Dalışta 107 Metreyle Dünya Rekorunu Geliştirdi
6
İlkay Gündoğan Galatasaray'a Yakın: İstanbul'a Geldi
7
Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'na Fırtına Gibi Girdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)