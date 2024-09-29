Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

Hentbol Süper Liginde 5. Haftanın Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında bu gün soyunma odasından çıkan takımlar, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara imza attı. Toplamda 4 maçla devam eden ligde, takımlar sahada tüm güçleriyle mücadele etti.
Oynanan Maçlar ve Sonuçları
Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle oluştu:
- Rize Belediyespor - Güneysu: 31 - 34
- Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 29 - 25
- Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 30 - 37
- Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 40 - 30
Devam Eden Lig ve Gelecek Maçlar
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak DEPSAŞ Enerji As - Spor Toto maçıyla son bulacak.