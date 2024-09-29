DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.063,48 -0,21%

Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında oynanan 4 maçta takımlar kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:11
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

Hentbol Süper Liginde 5. Haftanın Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında bu gün soyunma odasından çıkan takımlar, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara imza attı. Toplamda 4 maçla devam eden ligde, takımlar sahada tüm güçleriyle mücadele etti.

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle oluştu:

  • Rize Belediyespor - Güneysu: 31 - 34
  • Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 29 - 25
  • Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 30 - 37
  • Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 40 - 30

Devam Eden Lig ve Gelecek Maçlar

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak DEPSAŞ Enerji As - Spor Toto maçıyla son bulacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçti
2
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Eşsiz Bir Galibiyet Elde Etti
3
Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek
4
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
5
Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u Mağlup Ederek Öne Geçti
6
Beşiktaş, Kayseri'de Hazırlıklarını Tamamladı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem