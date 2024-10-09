Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. Haftanın Sonuçları Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftaya iki heyecan dolu maçla devam edildi. Bugün sahne alan ekipler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bugün Oynanan Maç Sonuçları

Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor : 29-27

- : 29-27 Armada Praxis Yalıkavak - Anadolu Üniversitesi: 37-22

İnciten ve sevindiren maç sonuçlarıyla ekipler, ligdeki rekabetin ne denli canlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hentbol tutkunları, gelecek haftalarda daha çok mücadele ve heyecan bekliyor.