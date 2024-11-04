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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele ve Üsküdar Berabere Kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:34
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele ve Üsküdar Berabere Kaldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. Haftası

Hentbol Kadınlar Süper Lig kapsamında gerçekleşen mücadelede Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor, 28-28'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Mücadelenin Detayları

Maç, 13 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıda ev sahibi takım olan Görele, rakibine karşı 14-13'lük üstünlük sağladı.

İkinci Yarıda Denge Sağlandı

İkinci yarıda iki ekip de birbirine üstünlük sağlayamadı. Beraberlikle sonuçlanan bu karşılaşma, her iki takımın da puan almasına olanak tanıdı.

Çekişmeli geçen bu mücadele, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

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