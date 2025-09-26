Hidayet Türkoğlu: EuroBasket 2025 İkinciliği ve Destek Mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nda EuroBasket 2025 ikinciliği ve destek verenlere teşekkür mesajını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:49
AA Spor Masası'nda açıklamalar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın AA Spor Masası programına konuk oldu.

Türkoğlu, (EuroBasket 2025 ikinciliği) ile ilgili olarak, "Herkes kupayı bizim hak ettiğimizi söylüyor. İlk günden itibaren bizlere destek olan, dualarını eksik etmeyen, arayan..." ifadelerini kullandı.

Destek verenlere teşekkür eden Türkoğlu, konuşmasında takıma ve sürece ilişkin duygularını paylaştı.

