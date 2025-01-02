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Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Takıma Geri Çağırdı

Hoffenheim, Sturm Graz'a kiralanan Erencan Yardımcı'yı gösterdiği performansla geri çağırdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:59
Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Takıma Geri Çağırdı

Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Takıma Geri Çağırdı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'a kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Erencan Yardımcı'yı göstermiş olduğu iyi performanstan dolayı geri çağırdığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'nın Sturm Graz'daki kiralık sözleşmesini erken sonlandırıyoruz. Yardımcı, artık Hoffenheim'ın kadrosunda yer alacak." denildi.

Sportif Direktör Açıklama Yaptı

Erencan Yardımcı'nın Avusturya Bundesliga takımlarından Sturm Graz'da son aylarda iyi bir gelişme gösterdiğini vurgulayan Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Hızıyla, hava toplarıyla ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan sözleşmeyi erken sonlandırıp onu hemen Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık." ifadelerini kullandı.

Erencan Yardımcı'nın Performansı

Sezon başında Eyüpspor'dan Hoffenheim'a transfer olan 22 yaşındaki golcü futbolcu, daha sonra Avusturya ekibi Sturm Graz'a 1 yıllığına kiralanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz formasını 5 maçta giyen Erencan, 14 resmi karşılaşmada ise 3 gol, 2 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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