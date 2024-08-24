Hollanda Grand Prix'sinde Lando Norris Pole Pozisyonunu Kazandı

Hollanda Grand Prix'sinde İlk Sıra Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Hollanda Grand Prix'sinde McLaren takımının yetenekli sürücüsü Lando Norris, sıralama turlarında 1 dakika 09.673 saniye ile pole pozisyonunu elde etti.

Zandvoort'taki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek olan yarış, toplamda 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Norris, bu başarıyla kariyerinde 4. kez pole pozisyonunu almış oldu. Yarışta kendisini takip eden Max Verstappen (Red Bull), Norris'in sadece 0.356 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken; Oscar Piastri (McLaren) ise 0.499 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Hollanda Grand Prix'si, yarın Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.