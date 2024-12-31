Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e Taşıyacak Projeler Hazırlıyor

Hüseyin Eroğlu ile Gençlerbirliği'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımını Trendyol Süper Lig'e taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Eroğlu, 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynanacak maça yönelik hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Yeni Yıla Umutla Başladı

Konuşmasına tüm dünyanın yeni yılını kutlayarak başlayan Eroğlu, "Gençlerbirliği cumhuriyetle yaşıt, çok değerli bir kulüp. Daha önceki başarılarımla, umarım burada da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız" dedi. Eroğlu, kulübün geçmişteki başarılarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekerek, "Bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde üç şampiyonluk yaşadım" şeklinde konuştu.

Hedef: Süper Lig

Eroğlu, Süper Lig hedefini gerçekleştirmek için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Başarılı olmamız gerekiyor. Maçlara iyi konsantre olmalıyız" dedi. Ayrıca, İlhan Cavcav'ın mirasına dikkat çekerken, altyapıya da önem verileceğini belirtti. Eroğlu, "Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı ve bunu yapmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Transfer Planları ve Altyapı Vurgusu

Eroğlu, takıma fayda sağlayacak 3-4 oyuncunun alınması gerektiğini ifade ederken, kulüplerin ayakta kalabilmesi için akademilerin önemine de vurgu yaptı. "Ekibimizle altyapıyı takip edeceğiz ve yetenekli oyuncuları kadromuza dâhil edeceğiz" diye ekledi.

Takım Kaptanı Sinan Osmanoğlu'ndan Açıklamalar

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, sezonun zorlu geçtiğine dikkat çekerken, "Puanlar çok yakın. Hedefimiz devam ediyor ve yeni hocamızla iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi. Sinan, playoff'a girmenin öneminin altını çizerek, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek üst sıralara çıkmamız mümkün" şeklinde konuştu.

Takımda bir yenilik ve coşku olduğunu ifade eden Sinan, takım motivasyonunun iyi olduğunu ve yeni hocanın gelişinin bu motivasyonu artıracağına inandığını belirtti.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu (fotoğrafta), Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu (fotoğrafta), Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.