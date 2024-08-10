İbrahim Çiftçi, Paris 2024'te Son 16 Turu Yenilgisini Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Engel

Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda önemli bir sınav verdi. Champ de Mars Arena'da gerçekleşen mücadelede erkekler serbest stil 97 kilo kategorisinde son 16 turunda Ukraynalı güreşçi Murazi McHedlidze ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın Detayları

Maçta mücadele eden İbrahim Çiftçi, rakibine 5-1’lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla birlikte, madalya hayalleri yarıda kaldı.

Repesaj Şansı

İbrahim Çiftçi, eğer Ukraynalı rakibi finale çıkarsa, bronz madalya için repesaj mücadelesine girecek. Bu durum, Çiftçi'nin tekrar şansını değerlendirme fırsatı sunuyor.