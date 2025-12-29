DOLAR
Muğla Büyükşehir Atletlerinden 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu'nda Madalya Yağmuru

Muğla Büyükşehir Belediyesi atletleri 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu'nda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:50
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Atletizm Altyapı sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda sporcular, farklı yaş kategorilerinde toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Madalya Alan Sporcular

Yarışlarda kategoriler ve birinciler şöyle gerçekleşti: Yıldız Erkekler kategorisinde Kerem Batur Genç, Küçük Erkekler kategorisinde Alper Çakmak, Küçük Kızlar kategorisinde Mine Filiz, Minik Erkekler kategorisinde Deniz Çelebi ve Minik Kızlar kategorisinde Lara Karageç birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde Ali Efe gümüş madalya alırken, aynı kategoride Yağız Öntaş da gümüş madalya kazandı. Küçük Kızlar kategorisinde Elif Gönül Acar gümüş, Zeynep Onur ise bronz madalya elde etti. Minik Kızlar kategorisinde Fatma Meryem Kutlu gümüş madalya kazandı. Ayrıca Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Yüksel Kıvrık müsabakaları dördüncü sırada tamamladı.

Başkan Aras'ın Açıklaması

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başarıda emeği geçen antrenörler Can Küçükbilgili ve Salih Miraç Büyükaslan'a teşekkür etti. Aras, "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı organizasyonda elde edilen başarılar bizleri gururlandırdı. Disiplinli çalışmalarıyla bu dereceleri kazanan sporcularımızı ve onların yetişmesinde büyük emek veren antrenörlerimizi yürekten kutluyor, sporcularımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

