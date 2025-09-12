Iğdır FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:45
Kulüp sosyal medyadan duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ve ekibiyle yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz."

Kulüp ayrılık kararının karşılıklı anlaşma sonucu alındığını vurguladı ve Çavuş ile ekibine teşekkür etti.

