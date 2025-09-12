Iğdır FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yollarını Ayırdı

İğdır FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile Yollarını Ayırdı

Kulüp sosyal medyadan duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ve ekibiyle yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldıkları dönemde sergiledikleri özveri için Çağdaş Çavuş ve ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz."

Kulüp ayrılık kararının karşılıklı anlaşma sonucu alındığını vurguladı ve Çavuş ile ekibine teşekkür etti.