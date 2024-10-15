DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

Iğdır'ın Genç Tenisçileri Türkiye Tenis Ligi'nde

Iğdır'ın genç tenisçileri, Türkiye'nin en üst ligine yükselerek tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:32
Iğdır'ın Genç Tenisçileri Türkiye Tenis Ligi'nde

Iğdır'ın Genç Tenisçileri Artık Türkiye'nin En İyi Liginde

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, genç sporcuları ile büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin en üst ligine yükseldi. Yasin Yusuf Yılmaz: "Doğu ve Güneydoğu'yu Temsil Edeceğiz"

Antrenör Yasin Yusuf Yılmaz, 19-24 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Takımları Lig Şampiyonası'nda 63 takım arasında yenilgisiz olarak 2024 yılı şampiyonu olduklarını açıkladı. 30 Eylül-5 Ekim tarihlerinde ise 17 erkek takımın katılımıyla Erzincan'da yapılan Türkiye Tenis Ligi'ne yükselme turnuvasını da başarıyla tamamladılar. Yılmaz: "Tek Devlet Takımıyız"

Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığını temsil eden tek takımız. Diğerleri kulüp takımlarıdır. Türkiye'nin finallerinde Iğdır'ı temsil edeceğiz," dedi. Elde edilen başarının arkasında 8 yıllık bir emek olduğunu belirtti.

Nihat Özsular: "Büyük Bir Gurur"

17 yaşındaki sporcusu Nihat Özsular, "Türkiye'nin en iyi 9 takımından biri olmak çok iyi bir duygu," diyerek bu başarıyı devletin sunduğu imkanlarla elde ettiklerini ifade etti. Habip Uygun: "Tenisimi Geliştirmek İstiyorum"

Diğer bir sporcu Habip Uygun ise, tenis hocalarının davetiyle bu spora başladığını belirterek, ileride antrenör olma hedefini dile getirdi.

Bu başarı, Iğdır'ın tenis sporunda ileriye dönük umutlarını artırırken, aynı zamanda genç sporculara da motivasyon sağlıyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma...

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır'ın Genç Tenisçileri Türkiye Tenis Ligi'nde
2
2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Heyecanı Başlıyor
3
A Milli Futbol Takımı, Montella ile Tarihe Geçti
4
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sportiva ile Karşılaşıyor
5
Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı Ağırlayacak
6
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile Sırbistan'da Buluşuyor
7
Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...