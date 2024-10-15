Iğdır'ın Genç Tenisçileri Türkiye Tenis Ligi'nde

Iğdır'ın Genç Tenisçileri Artık Türkiye'nin En İyi Liginde

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, genç sporcuları ile büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin en üst ligine yükseldi. Yasin Yusuf Yılmaz: "Doğu ve Güneydoğu'yu Temsil Edeceğiz"

Antrenör Yasin Yusuf Yılmaz, 19-24 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Takımları Lig Şampiyonası'nda 63 takım arasında yenilgisiz olarak 2024 yılı şampiyonu olduklarını açıkladı. 30 Eylül-5 Ekim tarihlerinde ise 17 erkek takımın katılımıyla Erzincan'da yapılan Türkiye Tenis Ligi'ne yükselme turnuvasını da başarıyla tamamladılar. Yılmaz: "Tek Devlet Takımıyız"

Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığını temsil eden tek takımız. Diğerleri kulüp takımlarıdır. Türkiye'nin finallerinde Iğdır'ı temsil edeceğiz," dedi. Elde edilen başarının arkasında 8 yıllık bir emek olduğunu belirtti.

17 yaşındaki sporcusu Nihat Özsular, "Türkiye'nin en iyi 9 takımından biri olmak çok iyi bir duygu," diyerek bu başarıyı devletin sunduğu imkanlarla elde ettiklerini ifade etti. Habip Uygun: "Tenisimi Geliştirmek İstiyorum"

Diğer bir sporcu Habip Uygun ise, tenis hocalarının davetiyle bu spora başladığını belirterek, ileride antrenör olma hedefini dile getirdi.

Bu başarı, Iğdır'ın tenis sporunda ileriye dönük umutlarını artırırken, aynı zamanda genç sporculara da motivasyon sağlıyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü, Türkiye'nin bu branştaki en üst ligine çıkma başarısı gösterdi. Sporcular, kurumun kent merkezindeki yerleşkesinde bulunan kortlarda çalışmalarını sürdürüyor.