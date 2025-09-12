ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekibi genç isimlere yatırım yaptı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iki genç futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Senegal'in Guediawaye ekibinden 2004 doğumlu Gilbert Mendy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Aynı paylaşımda, Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 2007 doğumlu Christ Sadia ile de 3+1 yıllık sözleşme yapıldığı aktarıldı.
Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda transferlerin detaylarına yer verildi.