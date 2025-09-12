ikas Eyüpspor, Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i Kadrosuna Kattı

ikas Eyüpspor, Gilbert Mendy (2004, Guediawaye) ile 4 yıllık; Christ Sadia (2007, AFEA Akademisi) ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:01
Trendyol Süper Lig ekibi genç isimlere yatırım yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iki genç futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Senegal'in Guediawaye ekibinden 2004 doğumlu Gilbert Mendy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aynı paylaşımda, Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 2007 doğumlu Christ Sadia ile de 3+1 yıllık sözleşme yapıldığı aktarıldı.

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda transferlerin detaylarına yer verildi.

