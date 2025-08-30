DOLAR
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda RAMS Başakşehir ile saat 19.00'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:07
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi

ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ile Süper Lig'de kozlarını paylaşacak

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve maçın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İkas Eyüpspor'un son durumu

Geride kalan 3 haftada Eyüpspor, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek aldı. Takım, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu karşılaşma, her iki ekip için de ligde ivme yakalamak adına büyük önem taşıyor.

