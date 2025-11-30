İlhan Palut Çaykur Rizespor'a Veda Etti

Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifa ve tesislerde veda konuşması

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı basın açıklamasıyla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bugün Mehmet Cengiz Tesisleri’nde takımla bir araya gelen Palut, futbolculara hitaben bir konuşma yaparak vedalaştı.

Konuşmasında Çaykur Rizespor’un iyi bir kulüp olduğunu vurgulayan Palut, oyuncuların daha iyi yerlere ulaşmayı hak ettiğini söyledi ve devam etti: "Yöneticiler burada diye söylemiyorum. Burası gerçekten güzel bir kulüp. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Umarım gerçekleştirirsiniz."

Palut, 2 buçuk yıllık çalışma dönemi boyunca aldığı kararları savundu: "2 buçuk yıl kolay bir süre değil. Her birinizi çok kere üzmüş oldum. Birini 7 kere oynatmamışımdır, birini 12 kere oynatmamışımdır. Birini 8 kere erken almışımdır. Birini 20 kere geç oyuna sokmuşumdur. Bu 1-2 kere olmuyor, 2 buçuk sene olunca çok oluyor. Bana kızgın olabilirsiniz. Bu sene 2 oyuncumu ilk yarı oyundan çıkardım. Şunu bilmenizi istiyorum, doğrusuyla yanlışıyla hepsi benim futbol kararlarımdı. Hiç kişisel olmadı. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Üzdüysem istemeden olmuştur. Affınıza sığınıyorum. Hepinize başarılar diliyorum"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzde 13 Haziran 2023’den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut’a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz".

