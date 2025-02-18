İlhan Palut: "Çaykur Rizespor, Kaybetmemesi Gereken Bir Maçı Daha Kaybetti"

Çaykur Rizespor, Galatasaray'a 2-1 yenilirken, Teknik Direktör İlhan Palut önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:02
İlhan Palut: "Çaykur Rizespor, Kaybetmemesi Gereken Bir Maçı Daha Kaybetti"

Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek bir kez daha beklenileni veremedi. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Çaykur Rizespor kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti" ifadelerini kullandı.

İkinci Yarıda Baskı Sorunları

Palut, maçın 60 ve 82. dakikaları arasındaki oyun disiplininin kaybolduğunu belirtti. "Maçın hemen başında önde girmek istedik. Galatasaray'a pozisyon vermedik ve skoru yakalama fırsatları bulduk. Ancak, ikinci yarının başında erken bir gol yememize rağmen pes etmedik. Fakat bu dönemde Galatasaray'ın baskısını önleyemedik" dedi.

Çabuk Pas Hatları ve Duran Toplar

Palut, "Baskı yapabilirler ama bizim topa sahip olmamız, ayağımıza geçirdiğimiz toplarında onları geriye koşturması gerekirdi. Çok çabuk pas hataları yaptık" diyerek eleştirilerde bulundu. İlk yarıda sergilenen oyunun oldukça iyi olduğunu vurgulayan Palut, "Çaykur Rizespor kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti. Golü bulmakta zorlanıyoruz ve bu yüzden maçı kaybediyoruz" diye ekledi.

Olumlu Yanlar

Son olarak, Palut, oyuncularına övgülerde bulunarak, "O zorlu periyot dışında hepsine teşekkür ediyorum. Mücadele ettiler, fırsatları değerlendiremeyip rakibe teslim oldukları için gerçekten insanı yoruyor" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

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