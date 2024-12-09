İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 Altın Madalya Kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisi'nde yarışan İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

Ayrıca, tüm mesafelerde topladığı puanlarla birincilik kürsüsüne çıkarak, toplamda 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ (ortada), 4 altın madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ (ortada), 4 altın madalya elde etti.