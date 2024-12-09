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İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 Altın Madalya Kazandı

Milli sürat patenci İlyas Karadağ, Budapeşte'de düzenlenen Santa Claus Kupası'nda 4 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:02
İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 Altın Madalya Kazandı

İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 Altın Madalya Kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisi'nde yarışan İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

Ayrıca, tüm mesafelerde topladığı puanlarla birincilik kürsüsüne çıkarak, toplamda 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ (ortada), 4 altın madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ (ortada), 4 altın madalya elde etti.

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