İnegölspor'da İsmail Güldüren: Karacabey'de 1-0, İnanç ve Fedakârlık

Teknik Direktör İsmail Güldüren, Karacabey deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyeti, 13 kişiye düşen kadroyu ve oyuncuların fedakârlığını övdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:46
Sultan Su İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından takımının ortaya koyduğu mücadeleyi ve karakterini övdü.

Güldüren'den oyuncularına övgü

Güldüren, ceza nedeniyle takım içindeki oyuncu sayısının 13’e düştüğünü hatırlatarak buna rağmen prensiplerinden vazgeçmediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Bizim düşüncemiz hep aynı; bütün oyuncularımızı hazır tutmak. Hamle şansımız azaldı ama sezon başından bu yana ilk 11’de oynayan oyuncu hangi antrenmanı yapıyorsa, dışarıdaki oyuncularımız da aynı antrenmanı yaptı. Oynama önceliği olan oyuncularımız kendilerini hep hazır tutmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Eksikliklerin zaman zaman yaşanmasının doğal olduğunu vurgulayan Güldüren, oyuncu grubunun karakterine dikkat çekti: "Tabii ki böyle maçlarda bazı eksiklikler olacaktır ama öyle yürekli bir oyuncu grubumuz var ki herkes bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Burada ciddi bir inanmışlık ve takım ruhu var".

Zorlu hava koşullarına rağmen fedakârlık

Karacabey deplasmanındaki ağır hava şartlarına da değinen Güldüren, oyuncularının fedakârlığını şu sözlerle anlattı: "Çok soğuk bir hava vardı; rüzgar, kar, tipi Buna rağmen sahadaki çocuklar terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tüm oyuncu grubumuzun emeğine teşekkür ediyoruz."

Güldüren, kulübün mevcut şartlarının farkında olduklarını belirterek camiaya da çağrıda bulundu: "Bizim şartlarımızı biz biliyoruz. O yüzden her hafta söylüyorum; bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyız. İnegölspor’un bu başarısını sahadaki beyaz formalı oyuncularımız sağlıyor" dedi.

Önümüzdeki haftalara dair umutlu konuşan teknik adam, eksiklerin giderilmesiyle daha güçlü bir takım olacaklarını vurguladı: "Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi tamamlayıp tam kadro olursak işimiz daha da yolunda gidecektir. İnanmış bir oyuncu grubuna sahibiz. İnegölspor’un bir hedefi var ve biz bu hedef doğrultusunda maçlarımıza hazırlanmak zorundayız".

