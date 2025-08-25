DOLAR
Inter, Torino'yu 5-0 Mağlup Ederek Serie A'ya Farklı Başladı

Inter, Serie A'nın açılış haftasında Torino'yu sahasında 5-0 yendi; Bastoni, Thuram, Martinez ve Bonny golleri attı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:49
Maç Özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk haftanın kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 yendi.

Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange Bonny attı.

Teknik direktörlüğünü Cristian Chivu'nun yaptığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise ilk 11'de başladığı mücadelede, 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu