Inter, Torino'yu 5-0 Mağlup Ederek Serie A'ya Farklı Başladı
Maç Özeti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk haftanın kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 yendi.
Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange Bonny attı.
Teknik direktörlüğünü Cristian Chivu'nun yaptığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.
Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise ilk 11'de başladığı mücadelede, 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.