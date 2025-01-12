İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe Aşkı: 'Yarım Kalan Bir Şeyler Var'

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmanın mutluluğunu dile getirerek, 'Şampiyonluklar kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorum.' dedi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:03
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe Aşkı: 'Yarım Kalan Bir Şeyler Var'

Fenerbahçe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini 3 yıllığına uzatan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe, Hayalim ve Gururum

29 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe ile olan ilişkisini şöyle tanımladı: "Fenerbahçe, hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda."

Aile Hayatı ve Şampiyonluk Hedefi

Ailesini Fenerbahçe forması giydiği dönemde kurduğunu dile getiren İrfan Can, "Oğlumun 19.07'de doğduğu gün 'Evladıma miras bir sevda' ne demek bir kere daha anladım. Fenerbahçe bana sadece sahada değil, hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti. Yarım kalan bir şeyler var. Burada, aklımda şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok." diyerek hedeflerini vurguladı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin efsanelerinin izinden gitmenin verdiği gururu yaşarken, sarı-lacivertli camianın daha büyük başarılar hak ettiğini belirtti. "İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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