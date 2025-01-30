İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası Tamamlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya, 12 il ve 16 kulüpten toplamda 56 sporcu katıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Final müsabakalarının ardından, dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Türkiye Badminton Federasyonu Başakanı Zafer Şahin, şampiyonada başarılı olan sporcuların milli takım kampına alınacağını ve uluslararası organizasyonlardaki beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

2025 Deaflympics Hedefi

Zafer Şahin, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi altın madalya ile taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen bu ulusal şampiyonanın katılım bakımından çok üst düzey olduğunu belirten Şahin, dereceye giren sporcularla milli takım hazırlık ve gelişim kampları yapacaklarını açıkladı.

Başarılar ve Hedefler

Şampiyonada hem çift erkekler hem de tek erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Furkan Büyükgöze, milli takım kampına katılmaya hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandırma arzusu taşıdığını dile getirdi.

Kadınlarda hem tekler hem de çiftler kategorisinde altın madalya kazanan Hale Nur Küçüksevgili'nin antrenörü Cavit Şengün, şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve bu çabalarının karşılığını aldıklarını belirtti.

Kaktüsspor Kulübü'nün Başarısı

Çankırı'dan katılan Kaktüsspor Kulübü Antrenörü Murat Altun, yedi sporcunun çeşitli kategorilerde derece elde ettiğini ifade etti. Altun, milli takım kamplarına katılarak, uluslararası şampiyonlarda ve olimpiyatlarda federasyonlarını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Gözler Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda

Aynı salonda yarın başlayacak olan Para Badminton Türkiye Şampiyonası ise 2 Şubat'ta sona erecek. Sporcular burada da mücadele ederek başarı hedefleyecekler.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.