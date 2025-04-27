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İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük’te Tamamlandı

Karabük'te gerçekleştirilen İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:37
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük’te Tamamlandı

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük’te Başarıyla Sonuçlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Erkekler Finalinde Şampiyon Denizli

Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleşen erkekler final maçında Denizli Yukatel Pamukkale Sağırlar Kulübü, Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncülük Maçında Çorlu Fark Yaratıyor

Üçüncülük mücadelesinde Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü, Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0'lık skorla geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar Finalinde Çekmeköy Zafere Ulaştı

Kadınlar finalinde ise Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Denizli İkinci Üçüncülüğe Ulaşıyor

Kadınlar üçüncülük maçında Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek bu kategoride de başarı sağladı.

Ödül Töreni ve İzleyicilerin Coşkusu

Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Final maçlarını, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı ve voleybolseverler büyük bir ilgiyle takip etti.

Karabük’te gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, sporun engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sona erdi. Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan erkekler final maçında Denizli Yukatel Pamukkale Sağırlar Kulübü ile Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sona erdi. Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan erkekler final maçında Denizli Yukatel Pamukkale Sağırlar Kulübü ile Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü karşılaştı.

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