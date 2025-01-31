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İsmail Kartal'dan Persepolis için Umut Dolu Açıklamalar

İsmail Kartal, Persepolis'te başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:05
İsmail Kartal'dan Persepolis için Umut Dolu Açıklamalar

İsmail Kartal'dan Persepolis için Umut Dolu Açıklamalar

İran'ın önde gelen futbol kulüplerinden Persepolis'in başına getirilen Türk teknik direktör İsmail Kartal, takımın geleceği için umut dolu mesajlar verdi. Kartal, kulüpte işlerini en iyi şekilde yaparak taraftarları mutlu etmek için çaba harcadıklarını belirtti.

Başarı ve Hedefler

Tecrübeli teknik adam, Pers Körfez Pro Lig ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde eden Tahran ekibi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Kartal, Persepolis'e gelmeden önce başka kulüplerin kendisini istediğini, ancak bu kulübü tercih etmesinin nedenini ise Persepolis başkanı ve yöneticilerinin samimi yaklaşımına bağladı.

Takım ve Taraftar ile Bağlantı

Kartal, Persepolis'in tutkulu taraftarını gözlemlediğini ve kulübün büyük hedeflere sahip olduğunu vurguladı. "Persepolis'i araştırdım ve hedeflerimle örtüştüğünü gördüm. Şu an burada olmaktan çok mutluyum." dedi. İran'a geldikten hemen sonra planlamalara başladığını kaydeden Kartal, oyuncularıyla sürekli birlikte olduğunu ve rakip analizleri yaptığını belirtti.

Şampiyonluk Yarışı

Pers Körfez Pro Lig'de 33 puanla 4. sırada yer alan Persepolis'in, şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar süreceğine inandığını söyleyen İsmail Kartal, "Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapıp sezonu en güzel yerde tamamlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Asya Şampiyonlar Ligi Hedefleri

Kartal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan'ın El Hilal takımı ile oynayacakları maça değinerek, "El Hilal, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Bütçesi yüksek ve dünya çapında oyuncularla mücadele ediyor. Biz mütevazı bir takımız, ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Transfer Planları

Türkiye'den transfer yapma olasılığına değinen Kartal, bazı oyuncularla ilgilendiklerini ve kulüp başkanının temasa geçtiğini söyledi. "Transfer süreci her zaman belirsizdir. İmza atılana kadar bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

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