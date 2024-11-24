İsmail Köybaşı, Göztepe'nin Beşiktaş Zaferini Değerlendirdi

Göztepe'den Tarihi Bir Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 4-2 yenerek önemli bir başarıya imza atan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, takımın mücadelesinin meyvesini galibiyetle topladığını ifade eden Köybaşı, "Sadece oyun oynamaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunun karşılığını galibiyetle aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İnanç ve Azim Ön Planda

Karşılaşmada 2-0 geriye düşmelerine rağmen asla inançlarını kaybetmediklerini vurgulayan Köybaşı, "Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza armağan olsun" dedi. Genç ve istekli bir takım olduklarının altını çizen futbolcu, kendi hedeflerini sahada mütevazı bir şekilde yansıttıklarını belirtti.

Eski Takımına Dikkat Çekti

İsmail Köybaşı, daha önce formasını giydiği Beşiktaş’ın Süper Lig’de yaşadığı serüvene de değinerek, "Futbolda bazen öyle kırılma anları olur ki; mağlup olduğunuzda değil, inancınızı yitirdiğinizde bazı şeyleri kaybedersiniz. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla biraz kırılganlar" ifadesini kullandı.

Göztepe, 100. yılında önemli bir zafer kazanarak, tarihine bir yenisini daha eklemiş oldu. Gelecekte de bu ivmeyi sürdürmeyi umduklarını belirten İsmail Köybaşı, takım ruhunu ve inancı birlikte güçlendireceklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.