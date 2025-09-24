İstanbul Gençlikspor 39-30 Güneysuspor | Ardventure Hentbol Süper Ligi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, Çamlıca Spor Salonu'nda Güneysuspor'u 39-30 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:42
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi - 5. Hafta

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında ev sahibi İstanbul Gençlikspor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştığı Güneysuspor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 20-13 üstün tamamladı. İkinci yarıda da kontrolü bırakmayan İstanbul Gençlikspor, mücadeleyi 39-30 kazandı.

Çamlıca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, İstanbul Gençlikspor'un disiplinli oyunu ve etkili hücum performansıyla sonuca gitmesiyle sona erdi.

