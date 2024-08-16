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İstanbul Yarış Pisti, Türkiye Motosiklet Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra Türkiye Motosiklet Şampiyonası ile tekrar pistlerini açıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:48
İstanbul Yarış Pisti, Türkiye Motosiklet Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul Yarış Pisti, Motor Sporları Tutkunlarını Ağırlıyor

İstanbul'da yer alan yarışıyla, Türkiye Motosiklet Şampiyonası yeniden geri dönüyor. Dünya genelinde tanınan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı organizasyonda, 10 farklı sınıfta yarışmalar gerçekleştirilecek.

Motor Sesleri 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Duyulacak

Formula 1 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış olan İstanbul Yarış Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenecek etkinlik için aylarca bekleyen motor sporları tutkunlarıyla tekrar buluşacak. TMF'nin açıklamasına göre, şampiyonanın ilk ayağı 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcı Sporcular ve Sınıflar

Bu organizasyonda 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc (Gençler-Büyükler) ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası gibi 10 farklı kategoride birçok sporcu mücadele edecek. Toprak Razgatlıoğlu’nun katılımı, yarışlara olan ilgiyi artıracak.

TMF Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin motosiklet sporlarındaki konumunu vurgulayarak, "Milli sporcularımız dünya çapında büyük başarılar elde ediyor. Motosiklet kullanımı gençler arasında bir tutku haline geldi." dedi. Uçar, ayrıca pist yarışlarının yeniden başlamasının gerek duyulan imkanları sağladığını belirtti.

Geleceğin Sporcularına Destek

Uçar, pistin açılmasının uzun süredir beklenen bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Sporcularımız artık yurt dışına antrenman yapmaya gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

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