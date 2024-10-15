İzlanda-Türkiye Maçının Ardından Age Hareide'nin Değerlendirmeleri

İzlanda'nın Mağlubiyeti ve Teknik Direktörün Açıklamaları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda, Türkiye'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından, İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, yaşanan bireysel hatalar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bu Şekilde Oynarsanız Kazanamazsınız"

Hareide, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu şekilde oynarsanız maçı kazanamazsınız. Çok üzgünüm, çok büyük bireysel hatalar yaptık." şeklinde konuştu.

İlk Yarı Performansı ve İkinci Yarı Hatalar

Takımının ilk yarıda iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Hareide, "İlk yarıda neredeyse hiç pozisyon vermedik. Topa daha iyi sahip olabilirdik, kolay top kayıpları yaptık. Maçı daha çok kontrol etmemiz gerekiyor. Bugün çok büyük hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Bireysel Hatalar ve Oyuncu Seçimi

İki maçtır içeride 2 gol atmalarına rağmen kazanamamaktan yakındığını belirten teknik direktör, "2 golün kazanmak için yeterli olması gerekiyor. Bireysel hataları azaltmalıyız. Kulüplerinde az oynayan bazı oyuncuları sahaya sürdüm, bu da benim hatam olabilir. Düzenli oynayan oyuncuları belki daha çok kullanmalıyım." dedi.

Hakemin Kararlarına Eleştiri

Hareide, hakemin verdiği kararlar hakkında da, "Penaltı pozisyonlarında bariz hata yaptık, el çok açık ama kuzey ülkelerinde bu tarz penaltıların kaldırılması için çalışma var. Bence bunlar basit penaltılar. Hakemin kararları tartışılabilir." değerlendirmesini yaptı.