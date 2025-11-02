İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Sona Erdi

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi. Organizasyonda dereceye giren sporcular açıklandı.

Organizasyon ve katılım

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde 3 gün süren organizasyona Karşıyaka, Göztepe, Foça, ARM Urla ve Çeşme Batı Yelken Kulüplerinden 22 sporcu katıldı.

Dereceye girenler

ILCA 6 klasmanında ilk üç sıra: Su Bayrak (Karşıyaka), Ahmet Efe Elbirlik (Göztepe) ve Erk Karan Esen (Göztepe).

ILCA 4 klasmanında ise birinciliği Kuzey Gürsoy (ARM Urla Yelken), ikinciliği Hasan Karaorman (Foça Yelken) ve üçüncülüğü Selim Özizmir (Göztepe) elde etti.

Başkanın açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Eray Zünbül, Cumhuriyet'in 102. yılında bu özel kupayı denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Katılan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

