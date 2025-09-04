İzmir'de kadın voleybol takımları 9 Eylül'de 'Tek Ruh, Tek Takım' için birleşiyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına, kentteki kadın voleybol takımları sportif dayanışma ve birlik mesajı vermek üzere bir araya geliyor.

Etkinlik detayları

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Spor'un açıklamasına göre, Altınordu, Aras Spor, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin kadın voleybol takımları, 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' sloganıyla karma kadrolar oluşturarak sahaya çıkacak.

Özel etkinlik, 9 Eylül tarihinde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek ve seyircilere kapalı olacak.