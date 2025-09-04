DOLAR
İzmir'de kadın voleybol takımları 9 Eylül'de 'Tek Ruh, Tek Takım' için birleşiyor

İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı etkinliğinde Altınordu, Aras Spor, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka kadın voleybol takımları karma kadroyla sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:14
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı anısına, kentteki kadın voleybol takımları sportif dayanışma ve birlik mesajı vermek üzere bir araya geliyor.

Etkinlik detayları

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Spor'un açıklamasına göre, Altınordu, Aras Spor, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin kadın voleybol takımları, 'Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül' sloganıyla karma kadrolar oluşturarak sahaya çıkacak.

Özel etkinlik, 9 Eylül tarihinde İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek ve seyircilere kapalı olacak.

