İzmirli Kaleci Kaan Tınmaz: Halı Sahaların ‘Kiralık Kaleci’si — Maç Başı 600 TL

İzmirli Kaleci Kaan Tınmaz, Halı Sahaların 'Kiralık Kaleci'si

İzmirli 22 yaşındaki girişimci Kaan Tınmaz, halı sahaların kaleci eksikliğini ticari bir modele dönüştürdü. Amatör ligden halı sahalara transfer olan Tınmaz, maç başı 600 TL ücret karşılığında kiralık kalecilik yapıyor; hem gelir sağlıyor hem de takımları mağlubiyetten kurtarıyor.

Girişimcilik hikayesi

Üniversite yıllarında Uşak Amatör Lig'de Karahallıspor formasıyla oynayan ve bilgisayar programcılığı mezunu olan Tınmaz, mezuniyet sonrası İzmir'e döndüğünde kulüpsüz kaldı. Düzenli yaptığı idmanları bir iş modeline dönüştürerek, "Kiralık Kaleci İzmir" platformu üzerinden randevu almaya başladı.

Profesyonel hizmet

Tınmaz, hizmetini sıradan bir destek oyunculuğunun ötesine taşıyor. Kendi kramponu, forması ve su matarasıyla sahaya geliyor; yaptığı kurtarışlarla takıma katkıda bulunmasının yanı sıra motivasyon konuşmalarıyla da takımı ateşliyor. Böylece halı sahalarda sıkça yaşanan "son dakika ekilen arkadaş" ve kaleci bulamama sorununa çözüm sunuyor.

Disiplin ve çalışma prensipleri

Genç kalecinin kuralı net: "Asla geç kalmam, hakemle tartışmam, maç sonu baklavasına ortak olurum ama hesaba karışmam". Bu disiplin, onu halı sahaların aranan ismi haline getirdi ve takımlardan tam not almasını sağladı.

Yoğun talep ve medyada yankı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tınmaz, ilk başta arkadaşlarının şaka sandığını anlattı: "Önce arkadaşlarım şaka yapıyorum sandı. Ama bir gün gerçekten bir takımın kalecisi eksikti ve beni çağırdılar. Maç sonunda hem çok eğlendik hem de harçlığımı çıkardım. Şimdi telefonum susmuyor, haftalık maç takvimim Süper Lig fikstüründen daha yoğun". Girişim hem halı saha müdavimleri hem de sosyal medyada ilgi gördü.

