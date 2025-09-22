Jasikevicius: EuroBasket 2025'in En İyisi Türkiye

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, FBTV'de katıldığı programda, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan Türkiye millî takımını değerlendirdi.

Turnuva Değerlendirmesi

Jasikevicius, Türkiye'nin turnuvadaki performansını öne çıkararak milli takımı "turnuvanın en iyi takımı" olarak nitelendirdi ve finalde sergiledikleri oyunu övdü.

"Takım çok iyi hazırlanmıştı ve net roller üstlenmişlerdi. Oyuncular harika formdaydı ve bana göre turnuvanın en iyi takımıydı. Finalde de müthiş bir performans göstererek kazanmaya gerçekten yakındılar. Ancak Almanya, yetenekli oyuncularıyla zor şutlar buldu, doğru kararlar aldı ve bireysel performanslarıyla maçı koparmayı başardı. Türkiye'nin performansını yine de muhteşem buluyorum. Bence turnuvadaki basketbol kalitesi çok yüksek değildi. EuroBasket'ten pek keyif almadım. Özellikle Türkiye-Sırbistan maçını saymazsak, Avrupa Ligi'nden sonra benim için izlenmesi zor bir seviyedeydi."

Transfer Süreci ve Takımın İlerlemesi

49 yaşındaki başantrenör transfer döneminin beklenenden zorlu geçtiğini belirtti ve kadroda yapılan değişiklikleri şu sözlerle anlattı:

"Bazı oyuncularımızı kaybetmek zorunda kaldık. Zor seçimler yapmak durumundaydık. Dürüst olmalıyım, Nigel'ı kaybetmeyi beklemiyordum. O, NBA'ye gitmeyi seçti. Hem benim hem de Derya Yannier için oldukça zor bir yaz dönemi oldu ama uyum sağlamak zorundaydık. Yeniden planlar yapmamız gerekiyordu. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık. Getirdiğimiz oyuncuları, özellikle NBA deneyimi olanları çok beğeniyorum."

Geçmiş Başarılar ve Yeni Hedefler

Geçen yıl elde edilen başarıların ardından ekibin motivasyon dinamiklerinin değiştiğini ifade eden Jasikevicius, takımın geleceğe dönük yaklaşımını şöyle özetledi:

"Geçen yıl artık geride kaldı. Gerçek şu ki kazandığımız maçlar bazı durumlarda bizim için dezavantaj da yaratabiliyor. Çünkü diğer takımlar bize karşı inanılmaz bir motivasyonla oynuyorlar. Ama sistemimize güvenen oyunculara sahip olmamız, bu sistemin işe yaradığına inanmamız ve buraya kadar gelmiş olmamız artık şüphe duymamızı gerektirmiyor. Şimdi yapmamız gereken şey yeniden başlamak, yeniden inşa etmek, biraz enerji toplamak ve adeta sıfırdan başlamaktır."