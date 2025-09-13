Joao Pereira: 'Ayaklarımızın yere basması gerekiyor' — Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Joao Pereira: 'Ayaklarımızın yere basması gerekiyor'

Trendyol Süper Lig 5. hafta | Corendon Alanyaspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pereira, lige kötü başlamalarına rağmen geride kalan maçlarda iki galibiyet elde ettiklerini belirterek oyuncularını tebrik etti: "Oyuncular yüzde yüz oynamaları gerektiğini anladılar. Bu şekilde oynamaya devam ettikçe galibiyetler alacağız."

Maçın özellikle ilk yarısının iki takım adına da kaliteli geçtiğini vurgulayan Pereira, "İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk yarıda pozisyonlar bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik. Maalesef şut atamadık." dedi.

Takımın önünde çalışılması gereken konular olduğunu ifade eden Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lige biraz kötü başladık ama şu anda iki galibiyet aldık. Bunu kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye ligi çok zor. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bundan daha az bir performansı hiçbir zaman kabul edemeyeceğiz."