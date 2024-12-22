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Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın Londra'da safra kesesi ameliyatı olacak ve antrenmanlara dönecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:34
Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesinden ameliyat geçirecek. Portekizli teknik adam, İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş nedeniyle operasyon geçirecek.

Mourinho, ameliyat sonrası 27 Aralık Cuma günü sarı-lacivertli futbol takımının antrenmanına çıkacak. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok." sözlerine yer verdi.

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