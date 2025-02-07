Josh Allen, 2024 NFL Yılın En Değerli Oyuncusu Seçildi

Josh Allen, 2024 NFL Yılının MVP'si Oldu

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL), Buffalo Bills takımının oyun kurucusu Josh Allen, 2024 yılı için en değerli oyuncu (MVP) seçildi. NFL tarafından yapılan resmi açıklamada, Allen'ın bu ödülü kazandığı duyuruldu.

Ödül, Geçtiğimiz Yılın MVP'sini Geride Bıraktı

Buffalo Bills'in 28 yaşındaki yıldızı, geçen yılın MVP'si Lamar Jackson'ı geride bırakarak kariyerinde bu ödülü kazanma başarısını göstermiştir. 2024 yılı MVP oylamasında Josh Allen, toplamda 383 puan alırken, 2023'ün MVP'si Lamar Jackson 362 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bu başarı, Allen'ın kariyerinde dönüm noktası niteliği taşırken, NFL dünyasında büyük bir heyecan yarattı.