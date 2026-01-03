Jota Silva: "İlk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum" | Beşiktaş

Jota Silva: "İlk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum"

Antalya kampından Beşiktaş açıklamaları

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Beşiktaş'ın Portekizli oyuncu Jota Silva, basın mensuplarına sakatlık sürecini ve takımla ilgili beklentilerini anlattı.

"Şükürler olsun ki çok ağrı sakatlık değildi. Ufak bir sakatlıktı. Bu devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum takımın içerisindeyim ve önümüzdeki ilk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum"

Forma rekabeti ve takım hedefleri

Her oyuncunun ilk 11'de oynamak istemesinin doğal olduğunu vurgulayan Silva, teknik direktörün seçim yapmakta zorlandığını belirtti. Silva, ilk yarının sonlarına doğru düzenli forma şansı bulduğunu ve asıl derdinin takımın iyi olması olduğunu söyledi.

"Hocanın da işi zor oluyor bu konularda, hep bir tercih yapmak zorunda oluyor. Evet ilk geldiğim dönemlerde çok fazla forma şansı bulamadım. İlk yarının sonlarına doğru sürekli ilk 11'de oynamaya başladım. Benim asıl derdim tamamen takımın iyi olması ve takıma katkı sağlamak. Kazanmak için sürekli mücadele etmek. Hocamızın da oyuncularla ilişkisi gerçekten çok iyi. Bizim takım olarak yapmak istediğim şey daha çok gelişip kupalar kazanmak istiyoruz"

Oyun anlayışı ve karakter

Oyun içindeki tutumunun her süre için aynı olduğunu ifade eden Silva, milli takıma da benzer ruhla ulaştığını anlattı.

"Sahaya kazanma ruhumu böyle. Milli takıma da bu şekilde ulaştım. Sahada 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmiyor. Her zaman yüzde 100’ümü vermek için çalışıyorum. Bunu da sürekli yapacağım benim karakterim de böyle. Tarafların da bunu anlaması beni çok mutlu ediyor"

Daha iyi bir ikinci yarı için çalışmalar

Takım olarak ikinci yarıda daha iyi performans hedeflediklerini söyleyen Silva, hataların farkında olduklarını ve bu hataların üzerine çalıştıklarını belirtti.

"Daha iyi ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyoruz. Bu hataların üzerine çalışıyoruz. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Beraber savunma yapıyoruz, beraber hücum yapıyoruz. Hocamızın da sürekli belirttiği gibi daha çok beraber olmamız lazım. Bunları da çalışarak yapacağız"

BEŞİKTAŞ'IN FORVET OYUNCUSU JOTA SİLVA, ANTALYA KAMPINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "DAHA İYİ İKİNCİ YARI GÖRMEK İSTİYORUZ. YAPTIĞIMIZ HATALARI BİLİYORUZ. BU HATALARIN ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ. BUNU DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.