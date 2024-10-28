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Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonu

Kaan Kahriman, 67 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu, Engin Kara ise gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:16
Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonu

Kaan Kahriman Avrupa'da Zirveye Çıktı

Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, Türk haltercilerin başarılarıyla dolu geçti. Genç erkekler 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman, 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Podyumda İki Türk Sporcu

Raszyn Centrum Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Kahriman ile birlikte Engin Kara da podyumda yer aldı. Kahriman, koparmada 144 kiloluk kaldırışı ile altın madalya kazandı. Engin Kara ise 128 kiloyla gümüş madalya kazanmayı başardı.

Silkmede ve Toplamda Başarılar

Kaan Kahriman, silkmede de 156 kiloya ulaşarak bir başka altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 300 kiloluk kaldırışla altın madalyasını ve Avrupa şampiyonluğunu pekiştirdi. Bu başarı, İstiklal Marşı'nın dinletilmesi ile taçlandırıldı.

Engin Kara'nın Performansı

Engin Kara, silkmede 150 kilo ile dördüncü sırada yer alırken, toplamda 278 kilogram kaldırarak gümüş madalya elde etti ve Avrupa ikincisi oldu.

Türk Sporcuların Genel Performansı

Şampiyonada Türk sporcular toplamda 26 madalya kazanma başarısı gösterdi. Bu madalyalar arasında 10 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya bulunuyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

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