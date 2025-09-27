Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi — 55 Ülkeden 1285 Sporcu

UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye etabı Kaçkar by UTMB Rize'de tamamlandı. 55 ülkeden 1285 sporcunun katıldığı yarışlarda 50K ve 20K kategorilerinin kazananları belli oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:31
Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi — 55 Ülkeden 1285 Sporcu

Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı Kaçkar by UTMB yarışları Rize'de tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 55 ülkeden 1285 sporcu katıldı. Yarışlar, Kaçkar Dağları'nın doğal güzellikleri arasında zorlu parkurlarda yapıldı.

Parkurlar ve Katılım

Sporcuların 733'ü 50K parkurunda, 552'si 20K parkurunda mücadele etti. Parkurlar, bölgenin engebeli ve teknik etaplarıyla dikkat çekti.

Dereceler

50K Kadınlar: 1. Jasmin Nunige (İsviçre), 2. Tuğçe Karakaya, 3. Greta Garcia Moran (İspanya).

50K Erkekler: 1. Cole Campbell (ABD), 2. Sven Koch (Almanya), 3. Iurii Shtankov (Rusya).

20K Kadınlar: 1. Beyza Güzel, 2. Tanya Vasilevskaya (Rusya), 3. Jeanne Laricheliere-Banken (Kanada).

20K Erkekler: 1. Mestan Turhan, 2. Andrey Menyakin (Rusya), 3. İrem Can Ayaz.

Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by...

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB" yarışları sona erdi. 20K kategorisinde erkeklerde Mestan Turhan (sağ 4) birinciliği kazandı.

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Öncü MotorLand Aragon'da İkinci Olarak Podyuma Çıktı
2
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İspanya'da İlk Yarışı Kazandı
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da: Akyaka'da 478 Sporcu Yarıştı
4
West Ham United'ta Nuno Espirito Santo Dönemi Başladı
5
Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi — 55 Ülkeden 1285 Sporcu
6
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. Tura Yükseldi
7
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Olarak Üyelerle Buluştu

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı