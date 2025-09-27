Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi — 55 Ülkeden 1285 Sporcu

Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi
Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı Kaçkar by UTMB yarışları Rize'de tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona 55 ülkeden 1285 sporcu katıldı. Yarışlar, Kaçkar Dağları'nın doğal güzellikleri arasında zorlu parkurlarda yapıldı.
Parkurlar ve Katılım
Sporcuların 733'ü 50K parkurunda, 552'si 20K parkurunda mücadele etti. Parkurlar, bölgenin engebeli ve teknik etaplarıyla dikkat çekti.
Dereceler
50K Kadınlar: 1. Jasmin Nunige (İsviçre), 2. Tuğçe Karakaya, 3. Greta Garcia Moran (İspanya).
50K Erkekler: 1. Cole Campbell (ABD), 2. Sven Koch (Almanya), 3. Iurii Shtankov (Rusya).
20K Kadınlar: 1. Beyza Güzel, 2. Tanya Vasilevskaya (Rusya), 3. Jeanne Laricheliere-Banken (Kanada).
20K Erkekler: 1. Mestan Turhan, 2. Andrey Menyakin (Rusya), 3. İrem Can Ayaz.
Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
